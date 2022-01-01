Солдат ВСУ снабдил ВС России координатами для бомбовых ударов

Координаты для бомбового удара ВСК России по позициям ВСУ на сумском направлении были получены от пленного украинского солдата. Причем информация была передана добровольно, передает ТАСС.

Анатолий Стягайло сдался на сумском направлении военнослужащим группировки "Север". В его заявлении, снятом на видео, украинский военнослужащий утверждает, что добровольно передал российским военным всю информацию о позиции 47-й механизированной бригады ВСУ. И попросил, чтобы нанесли бомбовый удар по командному пункту в окрестностях Павловки.

Стягайло мобилизовали в ВСУ в марте 2022 года, направили в Одесскую академию сухопутных войск. Служил в батальоне по ремонту военной техники. Ранее военнопленный рассказал об иностранных наемниках. По его словам, на сумском направлении в рядах украинской армии находились солдаты из Японии и Колумбии.