Казахстан опроверг отмену безвизового режима с Россией

Слухи о том, что между Россией и Казахстаном больше не действует безвизовый режим, не соответствуют реальности. Такое заявление сделало в понедельник, 9 июня, казахстанское Министерство иностранных дел.

Внешнеполитическое ведомство прокомментировало публикации о якобы введении новых миграционных требований в России с 30 июня — утверждалось, что теперь нужно будет заранее уведомлять о пересечении границы, причем новые требования якобы устанавливают визовый режим, в том числе для граждан Казахстана.

Как подчеркивает МИД Казахстана, безвизовый режим с Россией остается таким же, как и был — речь идет всего лишь о требованиях по пересечению границы. Представитель ведомства Айбек Смадияров пояснил, что "точно так же при пересечении европейских границ, у нашей границы, у посетителей нашей страны снимается биометрия".

Чиновник назвал это нормальной и широко распространенной практикой, призвав журналистов аккуратнее выбирать формулировки и точнее передавать смысл. Смадияров удивился тому, что "почему-то из контекста вырывают и совершенно другую тональность придают этому", сообщает ТАСС.

Осенью 2024 года российский лидер Владимир Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии — в новой версии президентского указа нет исключений, на которые не распространяются эти нормы. Въезжать в Россию без визы разрешили, в числе прочих грузин, и трудовым мигрантам.

Между тем украинские власти обвинили Россию в намерении принудительного выдворения граждан Украины. Так Киев отреагировал на решение Москвы обязать легализоваться всех украинцев, проживающих в новых регионах Российской Федерации.