Запорожская область вновь полностью обесточена из-за повреждений, нанесенных региональной энергетической системе обстрелами украинских националистов. Об этом рассказал в понедельник, 9 июня, губернатор региона Евгений Балицкий.

Как написал политик в своем Telegram-канале, зафиксировано временное отключение электроэнергии на всей территории региона. Он выразил сожаление в связи с тем, что "такая ситуация будет повторяться какое-то время в связи с предыдущими атаками ВСУ на энергетическую систему области".

Восстановление системы электроснабжения продолжается в поэтапном режиме. Жителей населенных пунктов, в которых отсутствует электроэнергия, просят проявить терпение.

3 июня сообщалось, что свыше 600 тысяч человек остались без электричества в Запорожской области в результате массированных ударов киевских террористов по энергетическим объектам. Аварийные отключения затронули и Херсонскую область — без света остались больше 100 тысяч мирных жителей.

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политики Михаил Делягин предупреждал, что "у этой эскалации есть два рубежа", причем "первый – мы выключаем свет на Украине, и мы ликвидируем транспортную инфраструктуру Украины".