Лавров предложил перевести ООН в Сочи

Организацию Объединенных Наций лучше всего разместить в Сочи, заявил Сергей Лавров. Глава МИД России напомнил, что с таким предложением в свое время выступил лидер СССР Иосиф Сталин.

Как рассказал Лавров на "Форуме будущего — 2050", потом Сталин пошел навстречу президенту США Франклину Рузвельту. В итоге штаб-квартира организации оказалась сначала на Лонг-Айленде, затем на Манхеттене в Нью-Йорке.

Лавров признал, что сейчас это сделать невозможно - из-за инфраструктурных соображений. Для такого перемещения необходимо перезаключать контракты, искать новое жилье для сотрудников. Это приведет к перемещению народов – которое, по словам министра, страшно представить, передает РИА Новости.