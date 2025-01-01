Путин: Я не стал бы мастером спорта, если бы родителям пришлось платить за каждый шаг

Российский лидер Владимир Путин в понедельник, 9 июня, встретился с министром спорта и главой Олимпийского комитета России Михаилом Дегтяревым. Обсуждалась, в частности, тема организации занятий физкультурой и спортом для российских детей.

Дегтярев подчеркнул, что "миссия новой команды Минспорта – сделать спорт более доступным, особенно для детей, – то, о чем Вы сказали".В нашей стране спортом занимаются почти 22 миллиона детей в возрасте до 18 лет, поэтому вопрос доступности занятий весьма актуален. Говоря о поборах в детско-юношеском спорте, министр признал, что "проблема есть, и некоторые родители это считают нормой, будем откровенны". Однако "есть другие родители, у которых нет возможности платить".

Владимир Путин в ответ напомнил, что "мы все перекладываем на себя" и "на себя примеряем". Президент признал, что "сегодня я, наверное, если бы занимался спортом, вряд ли смог бы выполнить – я уже говорил Вам – мастера спорта Советского Союза по самбо, и второй раз – мастера спорта Советского Союза по дзюдо". Глава государства объяснил это тем, что "у моей семьи не было денег для того, чтобы платить за каждый шаг начинающего спортсмена, просто невозможно было бы".

Резюмируя, российский лидер призвал "обеспечить эту социальную справедливость для всех российских семей", сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее Владимир Путин подчеркивал, что главной задачей российского правительства является сохранение здоровья и благополучия граждан. С учетом этого перед российскими властями поставлена цель довести долю занимающихся спортом граждан до 70%.

В апреле сообщалось, что на развитие адаптивного спорта в России в 2025 году выделено почти 3 миллиарда рублей. Глава Минспорта и ОКР Михаил Дегтярев рассказал, что продолжается работа над созданием самостоятельных учреждений, центров, школ и отделений адаптивного спорта. Уже создано 88 таких учреждений в 65 регионах страны.