Садальский о болезни Киркорова: "Уже поздно, искренне сочувствую, ведь дети и их поднимать нужно"

Филипп Киркоров попал в больницу после того, как на концерте в Санкт-Петербурге получил сильный ожог. Якобы у поп-короля даже начался некроз. Больше двух недель исполнитель хита "Цвет настроения синий" провел под наблюдением медиков.

7 июня Киркоров впервые вышел к поклонникам после длительной реабилитации. Артист появился на красной дорожке премии Муз-ТВ. Было заметно, что даже выход из автомобиля дался Филиппу Бедросовичу непросто.

О болезни Киркорова высказался актер Станислав Садальский. По словам звезды кино, 58-летний певец пошел на отчаянный шаг ради любви зрителей и поплатился за это.

"Зависимость и страх — вот что владеет почти всеми людьми, независимо от материального положения. Все это толкает человека на необдуманные действия, последствия — всякие болячки. Но сейчас уже поздно, по себе знаю. Искренне сочувствую Киркорову. У него дети и их поднимать нужно, поэтому пожелайте ему скорейшего выздоровления", — рассуждал Садальский на странице своего микроблога.

При этом певец уверяет, что с ним уже все в порядке. Мол, он как феникс, восстал из пепла.

Напомним, Киркоров получил травму 25 апреля во время выступления в Санкт-Петербурге в концертном зале "Октябрьский". Когда Филипп пел песню "Черная пантера", рукав его пиджака загорелся. Артист на время ушел за кулисы, где ему вызвали скорую, но получив медицинскую помощь, продолжил выступать, как ни в чем не бывало.