Крупную диверсию предотвратили на оборонном заводе в Москве. Главное

Эти двое мужчин изначально не были знакомы друг с другом. Но по одинаковой схеме через мессенджеры познакомились с куратором одной из украинских террористических группировок. Оба четко понимали, что, для кого и, самое главное, для чего они делают. То есть осознанно решили предать Родину и работать на врага.

В ФСБ не сообщают, как долго подозреваемые проработали на заводе. Но то, что они вели подрывную деятельность, спецслужбы знали и готовились к финальной части операции: когда мужчины, получив приказ, достанут из схронов взрывные устройства и попытаются заминировать завод.

"С целью совершения диверсии злоумышленники изъяли из тайников компоненты и собрали самодельные взрывные устройства. В момент проноса СВУ на территорию предприятия они были задержаны сотрудниками ФСБ России и дали признательные показания о выполнении заданий террористической организации, направленных на прекращение работы объекта оборонно-промышленного комплекса", - говорится в сообщении ФСБ.

Сколько эти задержанные уже успели заработать и сколько им обещали украинские кураторы после совершения диверсии, следователи пока не говорят. Уголовное дело возбуждено по нескольким статьям: незаконный оборот взрывчатых веществ, покушение на диверсию и государственная измена.

Пока ВСУ несут потери на поле боя, в глубине российских территорий активизируются спящие ячейки украинских бандформирований. Пару дней назад в Рязанской области мужчина при помощи двух беспилотников с гранатами хотел атаковать военное предприятие. Оказал вооруженное сопротивление при задержании и, как написано в сводке, был нейтрализован. И еще на прошлой неделе в Крыму были задержаны две девушки, помогающие ВСУ. Задержанные собирали данные о расположении на полуострове наших военных и отправляли их украинскому куратору. Общение во всех случаях велось через мессенджеры, что впрочем, не уберегло предателей от разоблачения.