Кибервойны, гонка за Марс, высокотехнологичная жизнь, в которой на первом месте останется семья. Какая она, Россия 2050 года? Чем будет дышать? Ведущие эксперты пытаются заглянуть в завтрашний день, чтобы уже сегодня начать подготовку к другой реальности.

Пока космические корабли бороздят просторы Вселенной, на земле идет дискуссия, кто станет первым там, куда еще не ступала нога человека. О том, как подготовить выдающихся и даже гениальных инженеров, летчиков-космонавтов первый вопрос к человеку, чей сын замахнулся долететь до Марса. Эррол Маск впервые в Москве. Говорит, российская столица не такая, как рассказывают западные телеканалы. Маск-старший не мог оторвать глаз от уникальных исторических строений, просторных проспектов.

"Из других стран мне стали писать, что мне не нужно ехать в Россию. Мне сказали, что, если я поеду в Россию, моя жизнь будет под угрозой. И вот я приехал сюда. И первое, что я увидел, - абсолютно прекрасная цивилизация во всех смыслах. Я увидел город, который на самом деле мог бы поспорить с Древним Римом. Во многим этот город - лучшая столица мира", - добавил Маск-старший.

Не все, что показывают в фантастических фильмах, ждет нас в будущем, считает отец миллиардера. Летающие автомобили на улицах мегаполисов вряд ли появятся. Хотя еще 20 лет назад невозможно было представить смартфон в руках у каждого.

На встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым на форуме не было свободных мест. Мир будущего он видит многополярным, который начнет формироваться вне зависимости от действий европейских лидеров, те привыкли, словно в меню, выбирать блюдо по вкусу и по карману. На этом и строится их однополярный мир.

"Как Запад поступает? Вот они уцепились за принцип самоопределения народов. Это самые первые страницы устава ООН. И через этот принцип в ситуации, когда не было никаких войн, никаких рисков военного противостояния, взяли и оторвали Косово от Сербии", - указал Лавров.

Честный баланс интересов – вот секрет успеха. Украинский конфликт же строится на агрессии, управляемой Мерцами, Макронами и Стармерами.

"Очевидно, что делается все украинской стороной, но она была бы беспомощна без поддержки. Хотел сказать - англосаксов, но теперь придется без саксов, просто без поддержки англичан. Хотя кто знает, может, там по инерции еще и какие-то спецслужбы США участвуют, но британцы-то 100%", - отметил глава МИД.

Журналист Джексон Хинкл уверен: администрация Байдена сделала все возможное, чтобы украинский конфликт продолжался.

"Украина не может организовать атаку без США или Британии. Большинство американской поддержки пришло при Байдене. То есть командование специальных структур в США были в курсе. Это хорошо показывает, каким ненадежным партнером выступал Зеленский", - говорит он.

Спецоперация будет продолжена после переговоров с Украиной в Стамбуле, резюмирует Сергей Лавров. Однако Россия готова параллельно продвигать решение гуманитарных вопросов за счет дипломатии. Пока же самые лучшие дипломаты - бойцы на передовой, на линии боевого соприкосновения.