В Госдуме опровергли введение новых штрафов за глухие заборы на дачах

Публикации ряда средств массовой информации о том, что в России с 9 июня за установку глухих заборов между дачными участками якобы начнут штрафовать на 5-10 тысяч рублей, не соответствуют действительности. Об этом рассказал член думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Речь идет о распространяемых в СМИ и социальных сетях информации о том, что по новым правилам якобы на дачных участках разрешены только прозрачные ограждения, а нарушителям грозят внушительные штрафные санкции.

Как пояснил парламентарий РИА Новости, "широко тиражируемая информация о штрафах от 5 до 10 тысяч рублей или 1–1,5% от кадастровой стоимости не основана на действующем законодательстве".

Ни в Земельном кодекс, ни в Кодексе об административных правонарушениях России нет нормы, предусматривающей штрафы за тип ограждения на земельном участке. Ни 9 июня, ни в какой-либо еще день такие изменения в законодательство не вводились, подчеркнул Якубовский.

Ранее юрист Давид Адамс рассказал, что обладатель дачного участка в России может лишиться этого имущества по ряду оснований. Например, под угрозой изъятия — неухоженные участки, на которых сорная трава превышает один метр и покрывает больше половины территории.

Депутат Государственной думы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин предупредил, что нарушение правил при сжигании мусора на дачных участках может обернуться для россиян внушительными штрафами. Парламентарий напомнил, что сжигать мусор на участке можно, но при строгом соблюдении требований пожарной безопасности.