Онкобольной Карл III больше не может заниматься любимым делом: рак навсегда изменил жизнь короля

Король Карл III рассказал, что болен раком в начале прошлого года. Сыну Елизаветы II провели операцию, и вскоре он вернулся к работе. Однако болезнь изменила его жизнь.

Из-за рака Карлу III запрещено скакать верхом. Теперь на всех парадах он будет появляться перед подданными в карете, хотя раньше любил предстать перед народом на коне. Даже 14 июня, когда официально празднуется день рождения монарха, Карл III не сядет на лошадь. Вместо этого он вместе с королевой Камиллой проедется от Букингемского дворца до плац-парада конной гвардии и обратно в карете. Хотя именно этот маршрут король всегда преодолевал верхом.

"Это одна из немногих уступок, на которые он пошел, приспосабливаясь к жизни с онкологическим заболеванием и продолжая активно исполнять свои обязанности", — пишет The Sunday Times.

Напомним, что король Великобритании все еще проходит курс лечения от рака. При этом Карл III чувствует себя хорошо, его состояние под контролем. До сих пор не сообщается, о какой форме онкологического заболевания идет речь, на какой стадии находится болезнь и какой курс лечения проходит монарх.