Президент Эстонии Алар Карис заявил, что Европа напрасно забыла "об амбициях России по захвату земель соседей, которые заложены в генах России".

Как утверждал политик в интервью LRT, мирные граждане Эстонии страдают от "российской угрозы", ведь официальный Таллин вынужден поднимать налоги, чтобы финансировать возрастающие расходы на оборону и безопасность.

Объяснил это Карис тем, что в отношениях с Россией "даже мирные соглашения не помогают". Это означает, что "нам нужны еще и гарантии обороны" (цитаты по РИА Новости).

Российские власти не раз подчеркивали, что специальная военная операция была начата из-за угрожающего приближения натовской военной машины к границам нашего государства. При этом выяснилось, что Запад лишь делал вид, что соблюдает Минские соглашения, а на самом деле использовал их как отсрочку и способ отвода глаз, пока накачивал киевский националистический режим вооружениями.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу подчеркивал, что в НАТО и Евросоюзе запущены программы, нацеленные на подготовку коллективного Запада к прямому военному конфликту с нашим государством. Агрессивные шаги обосновываются русофобскими измышлениями "в лучших традициях геббельсовской пропаганды".