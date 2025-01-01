Иностранное представительство среди участников Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2025 году будет очень обширным. Об этом рассказал в понедельник, 9 июня, советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

Как отметил Кобяков, участие в ПМЭФ-2025 уже подтвердили представители 137 стран и территорий. Участвовать в мероприятиях форума намереваются руководители крупнейших международных организаций, компаний, государственных структур и экспертного сообщества.

Советник президента России подчеркнул, что ПМЭФ – это не просто площадка для обсуждения происходящих изменений, а место выработки решений, способных дать ответ на стремительно меняющиеся внешние обстоятельства, сообщает РИА Новости.

Ранее американские средства массовой информации констатировали "крах усилий Запада по его дипломатической изоляции". Так журналисты в Соединенных Штатах охарактеризовали телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

Однако это не мешает лидерам недружественных России государств делать бездоказательные заявления против нашей страны. Так, президент Эстонии Алар Карис заявил, что Европа напрасно забыла "об амбициях России по захвату земель соседей, которые заложены в генах" россиян.