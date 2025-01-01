В Госдуме предупредили об изменении порядка выплаты пенсий из-за Дня России

В июне 2025 года порядок выплаты пенсий в России будет временно изменен с учетом производственного календаря. Об этом рассказал в понедельник, 9 июня, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Как напомнил парламентарий в интервью RT, День России, который отмечается 12 июня, приходится на нерабочий день. С учетом этого, а также переноса некоторых других праздничных нерабочих дней рабочая неделя сократится до трех дней — с 9 по 11 июня, за которыми последуют четыре выходных — с 12 по 15 июня.

Чтобы россияне, которые обычно получают пенсию с 12 по 15 числа месяца, не столкнулись с задержками, Социальный фонд России организует досрочную отправку средств. Деньги пенсионеры должны получить уже 10 или 11 июня.

Это распространяется как на пенсионеров, получающих выплаты в банках, так и на пожилых россиян, которые прибегают к услугам "Почты России", уточнил Говырин.

Ранее доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин рассказал, что россияне, которым исполнилось 80 лет в июне, с 1 июля начнут получать удвоенную фиксированную выплату к пенсии. Поскольку им также полагается надбавка за уход, в совокупности пенсионная выплата ежемесячно увеличится на 19129,4 рубля.

Тем временем глава думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов выступил за пересмотр порядка наследования пенсионных накоплений граждан. Он полагает, что это сделало бы саму систему более привлекательной в глазах россиян.