Цымбалюк-Романовская показала лицо дочери и народ ахнул: "Реально копия Джигарханяна"

Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская впервые стала мамой 25 марта. Дочь пианистка назвала Викторией, кто отец малютки она скрывает.

Известно лишь, что отчество девочки Давидовна. В Сети ходит слух, что якобы Виталина могла родить от Армена Борисовича, чей биоматериал был заранее заморожен. Устав от пересудов, Цымбалюк-Романовская пришла на шоу Андрея Малахова и опровергла слухи об отце Виктории. Артистка уверяет, что звезда советского кино не имеет отношения к ее дочери.

Чтобы это доказать, пианистка показала фотографию своей новорожденной дочери, впервые на всю страну раскрыв внешность малютки. Но этим Виталина сделала только хуже. В фан-сообществах разгорелись жаркие споры. Часть поклонников Цымбалюк-Романовской заявили, что у Виктории и носик, и глазки, и даже форма черепа, как у Джигарханяна. Однако другие уверены, что такая светленькая девочка не могла родиться у армянина.

"Я так и ахнула, как увидела! Если существует реинкарнация, то в этой малышке точно к нам вернется Джигарханян"; "Копия Армен Борисович! И зачем народ дурить?!"; "Мамочки! Это же копия Джигарханяна!"; "Все, кто пишет, что девочка похожа на Джигарханяна, вы в своем уме? Ребенок совсем другой!"; "Вы видите то, чего нет. Вика похожа на Виталину. И все!" — обсуждают пользователи Сети.