Миронов заявил о необходимости помочь депутату латвийского парламента Росликову

Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов заявил о необходимости помочь депутату латвийского парламента Алексею Росликову, который выступил в поддержку русского языка, призвав не запрещать его в Латвии.

"Уверен, Россия должна приложить все усилия, чтобы помочь русскому патриоту Алексею Росликову. Быть русским в сегодняшней Латвии – это уже подвиг, а быть депутатом в таком националистическом сейме и там отстаивать права соотечественников – подвиг вдвойне. Уголовное дело против него – это наглядное проявление политики властей страны, которая превратилась в одного из лидеров мировой русофобии. Никакого отношения к правосудию и госбезопасности действия официальной Риги не имеют – это незаконное преследование русских и защитников всех русскоязычных граждан Латвии", - отметил Миронов.

Он добавил, что российские ведомства должны принять все возможные меры для того, чтобы не допустить расправы над "героем-одиночкой, который встал на защиту Русского мира".

"Конечно, ему нужно будет предоставить политическое убежище и гражданство России в упрощенном порядке, если он обратится с соответствующей просьбой", - указал также парламентарий.

По словам Миронова, Россия должна "более активно защищать русских за рубежом", используя все возможные способы, включая обмены.