Украина имела возможность заключить мирный договор с Россией вскоре после начала боев в 2022 году, но упустила такой шанс. Об этом рассказал в понедельник, 9 июня, помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Стамбуле.

Как отметил политик в эфире RT, весной 2022 года на переговорах с Украиной Москва предлагала существенно более лояльные условия, нежели сейчас. В частности, от киевского режима требовалось признать вхождение Крыма в состав России, а ДНР и ЛНР просто "оставить в покое".

Также российская сторона настаивала на отказе Украины от стремления в НАТО и размещения иностранных военных баз на своей территории. При этом Мединский отмечал, что "пусть у вас будет армия, как у Австрии".

Эти более мягкие условия могли быть использованы, если бы Украина была готова и принимала решения самостоятельно. Однако предводитель киевского режима Владимир Зеленский две недели молчал, получив вариант договора. За это время к нему приезжали Борис Джонсон, возглавлявший тогда кабмин Великобритании, и представители администрации президента США — этот пост тогда занимал Джо Байден.

После этого представители Украины заявили, что их иностранные партнеры против заключения договора, согласованного с российской стороной — подписание документа и сам диалог сорвались, рассказал Мединский.

Между тем Владимир Зеленский "зашелся в истерике" после очередного раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле — так охарактеризовала его поведение официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. По риторике Киева "чувствовалось, что достигнутые результаты кое-кого явно раздосадовали".

Представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил прекращение российско-украинских переговоров в Стамбуле из-за недавних терактов и диверсий, организованных украинскими властями. Однако он подчеркнул, что это терроризм на государственном уровне, а истинная суть киевского режима не может не учитываться в дальнейшем.