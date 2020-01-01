РЖД возобновит курсирование беспересадочных вагонов в КНДР

ОАО "РЖД" согласовало с Министерством железных дорог КНДР возобновление международных беспересадочных рейсов между Пхеньяном и Москвой, а также между Пхеньяном и Хабаровском. Поезда между двумя государствами перестали ходить в феврале 2020 года на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Как рассказали в пресс-службе российской компании, с 17 июня возобновляется курсирование международных беспересадочных вагонов между Пхеньяном и Москвой. Это самый длинный беспересадочный железнодорожный маршрут: поезд преодолевает свыше 10 тысяч километров за восемь суток. Поезда между Пхеньяном и Москвой будут курсировать дважды в месяц.

Кроме того, с 19 июня возобновится железнодорожное сообщение между Пхеньяном и Хабаровском, поезда будут ходить один раз в месяц, сообщает "Интерфакс".

Добраться в КНДР по железной дороге можно было еще с лета 2024 года. Однако поезд ходил по требованию. Российским туристическим фирмам требовалось сформировать группу не менее чем из 20 человек и подать заявку на прибытие состава — посетить КНДР можно только по специальному приглашению или в составе организованной группы.

Между тем лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с секретарем российского Совета безопасности Сергеем Шойгу заверил, что его правительство и впредь будет "безусловно поддерживать" Россию как в ситуации на Украине, так и по другим вопросам.