Седокова обманом заставила Тимму жениться на ней: заговорил близкий человек

Янис Тимма скончался 17 декабря прошлого года. Но скандал вокруг его гибели не утихает. Родители баскетболиста винят в произошедшем Анну Седокову, а она все выпады в свой адрес игнорирует.

Певица долго восстанавливалась после гибели бывшего мужа. Тимма свел счеты с жизнью в день ее рождения. Для Анны это стало невыносимым ударом, она попала в клинику с нервным срывом. Придя в себя, певица записала видеообращение, в котором призналась, что жизнь с Янисом была для нее адом.

Сейчас родители и первая жена Тиммы намерены судиться с Седоковой. Они уверены, что сыну Яниса полагается доля в наследстве, а именно половина суммы от продажи последней совместной квартиры певицы и баскетболиста. Анна продала те апартаменты за 150 миллионов рублей. Адвокат Маргарита Гаврилова намерена вернуть половину суммы родному сыну баскетболиста. Седоковой уже направили досудебную претензию.

При этом мама Тиммы Аусма считает, что певица вообще обманом женила на себе Яниса. Якобы Анна выдумала историю с беременностью, чтобы привязать к себе спортсмена. С самого начала отношений певицы и баскетболиста, его семья говорила, что Седокова настраивала Тимму против. Он разорвал все общение с отцом, поссорился с друзьями и во всем слушался любимую. Только с матерью продолжал общаться.

"Она даже убедила его, что в положении, поэтому состоялась свадьба. В начале их отношений он как-то прилетел в Латвию и маме говорил: "У нас будет девочка!! Она шевелится уже". Аусма спрашивает: "Какой срок?" Оказывается два месяца. Конечно, она попыталась донести до него, что в это время плод еще не шевелится. Но он был эмоционально так рад, сделал татуировку, что станет отцом. А потом Аня сказала, что выкидыш!" — рассказала адвокат Woman.ru.