Израиль подтвердил передачу Украине систем ПВО Patriot

Израильские власти отправили киевскому режиму системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, полученные от США и использовавшиеся в 1990-х годах. Об этом рассказал в понедельник, 9 июня, посол Израиля на Украине Михаил Бродский.

По утверждению дипломата, "системы Patriot, которые когда-то мы получили от США, теперь находятся на Украине". При этом он не конкретизировал количество и дату передачи установок украинской армии.

Однако Бродский отметил, что "это израильские системы, находившиеся на вооружении Израиля в начале 90-х", сообщает ТАСС.

6 июня координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал, что ВС России в ходе ночных ударов поразили объекты противовоздушной обороны в пригородах Львова, Винницы, Днепра (Днепропетровска) и Киева.

Обозреватель издания Politico Джереми Детмер заявил, что "ракетная математика" говорит о превосходстве российской стороны: Украина имеет всего восемь установок Patriot, из них в строю остались лишь шесть, а Москва не испытывает дефицита вооружения.