Если французская компания Renault действительно начнет выпускать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) на Украине, россиянам следует отказаться от приобретения любых товаров производства Франции. Такое заявление сделал в понедельник, 9 июня, депутат Государственной думы Михаил Шеремет.

Парламентария возмутил сам факт рассмотрения компанией Renault возможности выпуска БПЛА на Украине: "Они решили цинично подзарабатывать на убийстве невинных людей другого государства. Считаю необходимым Францию объявить страной — приверженкой нацизма".

По мнению Шеремета, после такого Россия вправе установить в отношении Франции экономические и политические рестрикции, причем россияне должны "уже сегодня ввести собственные гражданские санкции, полностью отказавшись от приобретения любой продукции, имеющей французские корни", сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Франция словно соревнуется с ФРГ в том, кто сильнее спровоцирует эскалацию. Политик подчеркивал, что подобные действия мешают усилиям других сторон по урегулированию ситуации на Украине.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что лидеры Франции и Великобритании истерично требуют от США присоединиться к антироссийским действиям, тем самым делая ставку на конфронтацию, а не на примирение. Однако наша страна не даст себя обмануть.