Из украинского плена вернулась группа российских военнослужащих до 25 лет. Как это было

Военный самолет после посадки подруливает к краю взлетно-посадочной полосы под прицелом десятков телекамер. На стоянке уже готовы автобусы, дежурят скорые. Ил-76 привез российских военнопленных на родную землю. Это первый этап исполнения договоренностей, которых Россия и Украина достигли на прошедших неделю назад переговорах в Стамбуле. 9 июня произошел обмен солдатами младше 25 лет.

В руках военных - российский флаг, на лицах - улыбки. Первыми борт покидает основная группа, затем помогают выйти тем, кому требуется медицинская помощь. Первое, что бросается в глаза, - все лица радостные. С чувством облегчения молодые солдаты ступают на родную землю.

Многие бойцы сразу же просят помочь им связаться с родными. О судьбе некоторых военнослужащих их родственники не знали несколько месяцев. Но большинство смогло дать о себе знать семьям еще в Беларуси, где и произошел обмен военнопленными между Россией и Украиной.

На автобусах в сопровождении военной полиции их отвезли в госпитали. Там предстоит работа с психологами и реабилитация.