Кабмин подвел итоги Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам

Поручения президента по реализации новых национальных проектов должны быть исполнены в кратчайшие сроки. Об этом на заседании правительства заявил премьер Михаил Мишустин. Кабмин подводил итоги Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
В повестке - помощь регионам, пострадавшим от паводков. На восстановление подтопленных дорог Забайкальскому и Приморскому краям, Амурской, Иркутской, Омской и Оренбургской областям дополнительно выделят два миллиарда рублей. А Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям на текущий ремонт и реконструкцию улиц и региональных трасс направят порядка 2,5 миллиарда.
Премьер также рассказал о помощи федеральным клиникам, которые занимаются не только лечением пациентов, но и исследовательской деятельностью: "Глава государства подчеркивал необходимость обратить особое внимание на медицинскую науку, поддержать сильные учреждения, которые сочетают с практикой. Правительство выделит таким федеральным медицинским организациям около 20 млрд рублей. Эти средства пойдут на оснащение учреждений современным оборудованием. Это позволит и дальше лечить людей с использованием самых передовых технологий. Оказывать пациентам высокотехнологичную помощь, в том числе применяя достижения ядерной медицины. Финансирование получат 87 учреждений. Среди них - Российский научный центр хирургии имени Петровского, Национальный исследовательский центр детской гематологии имени Рогачева, Центр хирургии имени Вишневского и многие другие".