Кабмин подвел итоги Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам

Поручения президента по реализации новых национальных проектов должны быть исполнены в кратчайшие сроки. Об этом на заседании правительства заявил премьер Михаил Мишустин. Кабмин подводил итоги Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

В повестке - помощь регионам, пострадавшим от паводков. На восстановление подтопленных дорог Забайкальскому и Приморскому краям, Амурской, Иркутской, Омской и Оренбургской областям дополнительно выделят два миллиарда рублей. А Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям на текущий ремонт и реконструкцию улиц и региональных трасс направят порядка 2,5 миллиарда.