В Москве подвели итоги первого сезона конкурса "Это у нас семейное"

В Москве прошел первый наблюдательный совет конкурса "Это у нас семейное" президентской платформы "Россия - страна возможностей".

В первом сезоне свои силы попробовали 102 тысячи семей - это в общей сложности 600 тысяч человек. Победители получили сертификаты на улучшение жилищных условий. Как рассказал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, из 32 лауреатов первого сезона 15 семей уже купили квартиры, четыре приобрели дома, еще пять - большие земельные участки, а 8 семей оплатили первоначальный взнос на приобретение жилья или закрыли ипотеку. При этом все финалисты отправились в большое путешествие по стране.

Неделю назад начался прием заявок на участие во втором сезоне. Желающих очень много - уже зарегистрировались более 72 тысяч человек.