Собянин вручил награды заслуженным москвичам

Мэр столицы Сергей Собянин в преддверии Дня России вручил государственные и городские награды заслуженным москвичам.

"Стало доброй традицией - собираться в мэрии перед главным государственным праздником и чествовать тех, кто внёс огромный вклад в развитие нашей страны. От имени Президента вручил госнаграды. В частности, Орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени награждён Александр Горностаев, много лет проработавший зампредседателя совета директоров АО "Мосинжпроект". Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени - травматолог-ортопед МНПЦ борьбы с туберкулёзом Валерьян Лавров" - написал глава города в посте в телеграме.

Кроме того, наград получили в том числе председатель совета московского Дома ветеранов (пенсионеров) войн и Вооруженных сил Виктор Степанов, ответственный секретарь Международной ассоциации союзов архитекторов Игорь Воскресенский, врач-нейрохирург Андрей Мельников.