Приостановка украинского конфликта без заключения настоящего мира может стать причиной ядерной войны, так как Украина и НАТО попытаются отвоевать новые российские территории. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Стамбуле.

Как заявил политик в интервью RT, если просто заморозить конфликт по линии фронта и не договориться о настоящем мире, "то этот регион превратится в огромный Карабах".

По прошествии некоторого времени Украина, став членом Североатлантического альянса, совместно с НАТО попытается отвоевать российские регионы — Крым, Донбасс и Новороссию — а это "будет конец планеты, это будет ядерная война".

Поскольку Россия категорически не хочет такого развития событий и ядерного конфликта, мы настаиваем на заключении полноценного мира и требуем, чтобы Украина и Запад признали российскими вошедшие в состав нашего государства территории, резюмировал Мединский.

Ранее президент США Дональд Трамп подчеркивал, что киевскому режиму будет крайне тяжело вернуть Крым, который передали России без единого выстрела. При этом высказывания из Киева о нежелании признать регион российским лишь вредят мирным переговорам с Москвой.

В Кремле не раз подчеркивали, что любой обмен территориями между Россией и Украиной невозможен. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя прозвучавшие из Киева идеи на этот счет, подчеркнул, что наша страна никогда не обсуждала и не будет обсуждать эту тему.