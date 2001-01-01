Появилась информация о разводе Анны Курниковой: скрывали годами и нагло врали

Энрике Иглесиас и Анна Курникова для многих были идеалом. За отношениями певца и теннисистки следил весь мир. Но уже давно о них нет новостей. Говорят, что спортсменка теперь живет затворницей и редко выходит за пределы своего ранчо. Анну месяцами не видят даже соседи.

Интересно, что еще до встречи с Иглесиасом Курникова была довольно закрытой персоной. Она никогда не выставляла на публику свои романы. О том, что Анна пережила развод, знали единицы.

В 16 лет юная теннисистка влюбилась в хоккеиста Сергея Федорова. Как только Курниковой исполнилось 18 лет, Федоров сделал ей предложение. Спортсменка, не раздумывая вышла за замуж за хоккеиста, который на 11 лет старше ее. Свадьбу тщательно скрывали. Отцу Анны даже пришлось выступить с официальным опровержением этой информации. Однако в 2003 году сам Федоров заявил, что они с Курниковой были женаты, но брак не продержался и года, пишет "Чемпионат".

Из-за чего развелись спортсмены точно не известно. Но, уже в 2001 году Анна встретила Энрике. Любви с первого взгляда не случилось. Напротив, теннисистка и певец разругались в пух и прах прямо на съемочной площадке. Испанец отказывался целовать россиянку, хотя это было необходимо по сценарию клипа. Капризный артист рассмотрел на лице красавицы прыщ и требовал сменить исполнительницу главной роли. Курникова себя в обиду не дала и высказала Иглесиасу все, что думает о его капризах. К концу съемок Анна и Энрике были безнадежно влюблены друг в друга.

Теннисистка никогда не высказывалась о первом браке. Более того, до сих пор не известно, зарегистрировали ли они с Иглесиасом свои отношения. Свадьбу звезд никто не видел, Анна лишь сменила фамилию на своей странице в соцсети.

Знаменитости вместе уже около 25 лет. Курникова родила испанцу троих детей — двойняшек Николаса и Люси, и малютку Мэри. Семейство живет в роскошном особняке в США. Многие девушки все еще завидуют Анне, ведь ей достался один из самых красивых мужчин на планете.