В Госдуме повздорили из-за идеи отключать интернет ночью для поднятия рождаемости

Председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина с иронией отреагировала на предложение депутата Брянской областной думы Михаила Иванова ограничивать доступ в интернет по ночам, чтобы сподвигнуть россиян к продолжению рода вместо серфинга в Сети.

Брянский политик посетовал на то, что молодые россияне вместо деторождения предпочитают торчать в социальных сетях и смотреть сериалы. Масштабы проблемы, по мнению Иванова, столь велики, что речь идет уже об угрозе демографической безопасности России. Он призвал отключать интернет на пару часов по ночам, чтобы оторвать молодежь от гаджетов, говорится в Telegram-канале общественного движения "Россия Православная", председателем которого является депутат.

Нина Останина, оценивая предложение Михаила Иванова, отметила, что оно не имеет под собой не только юридической основы, но и ничего иного, "кроме желания хайпануть и остаться в публичном пространстве".

Глава профильного комитета Госдумы заверила, что подобные инициативы в нашей стране никогда не будут реализованы. Она также порадовалась, что сама не подпадает под категорию молодежи, "а то бы со мной расправился брянский депутат", сообщает NEWS.ru.

Решение демографической проблемы остается одним из приоритетов российских властей, непрерывно совершенствующих комплекс мер поддержки семей с детьми. С 2026 года Кремль начнет оценивать эффективность работы губернаторов по рождаемости в их регионах.

Между тем глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова заявила, что нужно увеличить сумму материнского капитала еще на один миллион рублей в случае рождения первого ребенка женщиной до достижения 24 лет. Парламентарий убеждена, что в таких ситуациях выше вероятность того, что женщины родят второго и последующих детей.