Трамп сцепился с губернатором Калифорнии из-за ввода Нацгвардии в Лос-Анджелес

Решение президента США направить около 2 тысяч представителей Национальной гвардии в Лос-Анджелес, в котором разразились массовые протесты из-за сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата, обернулось открытым противостоянием между Дональдом Трампом и губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом.

Дональд Трамп заверил, что Лос-Анджелес был бы уничтожен митингующими, если бы он не ввел Нацгвардию. Он также обвинил губернатора Калифорнии во "вранье американскому народу" и даже заявил, что поддержал бы арест Ньюсома.

Глава штата в ответ заявил, что призыв президента взять под стражу действующего губернатора — это "безошибочный шаг к авторитаризму" и "черта, которую мы не можем переступать как нация". Ньюсом пригрозил Трампу судом за то, что тот "незаконно принял меры по федерализации Национальной гвардии".

РБК напоминает, что судебные споры между Калифорнией и Дональдом Трампом имеют богатую историю: в его первый президентский срок штат подал более 120 исков. Кандидат юридических наук, руководитель Центра республиканских исследований Родион Белькович рассказал, что власти Калифорнии располагают не особенно большим арсеналом средств противодействиям федеральному правительству. Что касается слухов о возможности выхода Калифорнии из состава США, американская Конституция такой опции не предусматривает, однако и прямого запрета не содержит.

Ранее о выходе из состава Соединенных Штатов активно говорили в Техасе на фоне миграционного кризиса. В социальных сетях распространялись посты с призывом к Texit — по аналогии с Brexit, как обозначали выход Великобритании из Евросоюза.