Певице Глюкозе поставили страшный диагноз: требуется срочное лечение

Поведение певицы Глюкозы, настоящее имя которой Наталья Чистякова-Ионова, уже почти год беспокоит народ. Даже самые преданные поклонники артистки уверены, что с ней происходит что-то неладное.

Летом прошлого года Глюкоза попала в грандиозный скандал. На концерте в Красноярске Наталья вела себя неадекватно: не попадала в ноты, странно двигалась, бессвязно что-то бормотала и трогала себя за интимные места. Тогда Чистякова-Ионова оправдалась, что испытывала сильный стресс и принимала антидепрессанты в связи со смертью бабушки.

Но позже поведение Глюкозы стало только хуже. В конце мая в Сети появилось видео, на котором певица позволяла себе откровенные вещи на сцене ночного клуба в Москве.

Поведение Натальи прокомментировал психиатр, нарколог Василий Шуров. Специалист заявил, что скорей всего Глюкоза продолжает употреблять психоактивные вещества. Врач огласил диагноз певицы, передает "Абзац".

"У нее формируется так называемый психоорганический синдром со снижением интеллекта, памяти, с нарушением эмоциональной сферы, когда человек уже очень плохо контролирует свое поведение в публичной плоскости. Количество негативного хайпа от Глюкозы превышает уже все мыслимые пределы", — сказал специалист.

Шуров бьет тревогу и утверждает, что Чистяковой-Ионовой срочно требуется лечение. И лучшего всего артистке обратиться в специализированную клинику.