Аномальную жару в Москве сбил холодный фронт

C 10 июня в столичном регионе ожидается снижение температуры, которого ждут многие жители и гости Москвы и Подмосковья, изнывающие от аномально жаркой погоды. Об этом рассказал в понедельник, 9 июня, эксперт прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

Как пояснил метеоролог в интервью ИА "Регнум", аномальную жару в Москве собьет холодный фронт, который ожидается над регионом после 10 июня. По расчетам специалистов, после его прохождения воздух может остыть до 18−23 градусов, "то есть максимальное значение температуры уменьшится".

Метеоролог Михаил Леус в своем Telegram-канале констатировал, что холодный атмосферный фронт уже миновал столицу, унося с собой очаги ливней и гроз. Теперь лишь порывистый ветер и понижающаяся температура напомнят о непогоде.

Его коллега Евгений Тишковец подтвердил, что 9 июня — последний жаркий день для столичного региона. В видео в своем Telegram-канале он рассказал, что со вторника и далее в продолжение недели в Москве будет довольно прохладно: по ночам — в среднем 6-11 градусов, днем — в лучшем случае 20 градусов тепла. К выходным северные ветры в тыловой части циклона обещают похолодание до 15 градусов.