102 украинских беспилотника уничтожили российские ПВО

В ночь на 10 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 102 украинских дрона. В частности, 46 БПЛА – над Брянской областью, 20 дронов – над Белгородской областью, по девять беспилотников – над Воронежской областью и Республикой Крым, по четыре БПЛА – над Калужской областью и Республикой Татарстан, три дрона над Московским регионом, по два беспилотника – над Ленинградской, Орловской и Курской областями, один БПЛА – над Смоленской областью, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны.

Тем временем Россия и Украина провели первый этап нового обмена пленными. Москва вернула первую группу российских военнослужащих до 25 лет, передала группу украинских военнослужащих.

Кроме того, ВС России нанесли массированный удар по одному из аэродромов базирования самолетов тактической авиации ВСУ в районе Дубно Ровенской области. Применялось высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования. В Минобороны подчеркнули, что это один из ответных ударов на террористические атаки киевского режима по российским военным аэродромам.

Также группировка Вооруженных сил России "Центр" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ в Днепропетровской области. Российские войска увеличили площадь освобожденных территорий.