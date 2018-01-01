Обделенную детством Грету Тунберг погнали из Израиля: заработать на Газе не удалось

Забытые герои выходят на первый план. Нездоровая девочка с отчаянным лицом Грета Тунберг несколько лет назад была, наверное, самым популярным персонажем в СМИ. Проталкивая экстремальную зеленую повестку. Обличая политиков с высоких трибун. И жалуясь направо и налево, мол, лишили меня детства, изверги.

Хорошо отработанная мимика на нездоровом лице. Надрыв на грани истерики. Такие персонажи и нужны масс-медиа. Публика любит. Почти забытая экоактивистка решила снова выйти на первый план. Но поняв, что тема сохранения лесов и насекомых сегодня всем уже поднадоела, Грета решила кинуться на передовую и привезла гуманитарную помощь жителям сектора Газа.

Раньше интересом к Газе она не отличалась. И судьба палестинцев ее мало волновала. Что не удивительно. С 2018 года Грета боролась за зеленоватое будущее и стригла купоны. В школу ходить перестала. Девчонка бойкая, привыкла действовать нахрапом. В Европе политики жали ей руку и терпеливо внимали истерикам недоучки. Да вот только в Израиле совсем не европейские политики. Там слушать всякий бред не станут.

В итоге Грету, решившую заняться благотворительностью, в сектор Газа не пустили, израильские военные встали стеной. А власти объявили: нечего тут самопиаром заниматься на фоне боевых действий. Бойкая девица тут же заявила, что ее похитили и всем миром надо ее спасать. Мир не откликнулся. Пресса обвинила активистку в том, что вся эта затея имела одну цель: наснимать красивых селфи. Во вторник утром ее и других активистов привезли в аэропорту Бен-Гурион для выдворения из Израиля. Если она откажется сделать это добровольно, активистка предстанет перед судом.

Стоит напомнить, что экоактивизм – занятие весьма прибыльное. Пока самые безумные приклеивали себя к дорогам и поливали супом шедевры мировой живописи в музеях, Грета Тунберг потихоньку считала каждую копейку.

И, по некоторым данным, заработала порядка 6 миллиардов евро. На секторе Газа только заработать не удалось. В действительности все не так как на самом деле