Ефрейтор Борзыкин в одиночку уничтожил разведгруппу противника

Младший сержант Артур Уразаев, командуя расчётом автоматического гранатомёта, уничтожил укрепленную огневую точку противника, что позволило нашим штурмовикам захватить вражеский опорный пункт. Обнаружив резервы боевиков, наши военнослужащие ликвидировали пехоту и технику ВСУ. Неонацисты, не получив подкрепления, отступили.

Ефрейтор Евгений Борзыкин, обнаружив в лесополосе диверсионно-разведывательную группу неонацистов, открыл по ним огонь. И несмотря на ответный удар, вынудил врага выйти на открытую местность, а затем в одиночку ликвидировал большую часть боевиков и вынудил противника отступить.