Вооруженные силы России нанесли массированные удары по объектам ВСУ на Украине в ответ на террористические атаки по нашим военным аэродромам. Взрывы прогремели в Черкасской, Кировоградской и Черниговской областях, а также в Одессе и Киеве. Сокрушительное поражение врагу наносят наши бойцы и в зоне СВО.

С воздуха позиции неонацистов громит армейская авиация. Экипажи Су-25 ракетным ударом уничтожили скопление бронетехники и живой силы противника на линии боевого соприкосновения. Огонь вели по разведанным целям с предельно малых высот. Не дает врагу передышки артиллерия.

На Краснолиманском направлении укрепрайон неонацистов накрыли "Ураганом". Мощный залп 220-миллиметровых реактивных снарядов уничтожил все заданные цели. А в районе села Дылеевка по украинским опорникам ударили из пушек. Получив данные разведки, расчет за считанные минуты перевел орудие из дежурного положение в боевое и открыл огонь.

В Белгородской области работают саперы. Они шаг за шагом обследуют территорию приграничных районов, используя современные миноискатели. В этой работе главное - внимание и осторожность. Среди опасных находок больше всего взрывных устройств, сброшенных с дронов. Для ликвидации их, как правило, вывозят на специальный полигон.