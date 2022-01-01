Игорь Коротченко: "Зеленский полностью отморожен, а решения принимают в Лондоне"

Киевский режим очередной раз демонстрирует свою неспособность вести переговоры. И точного понимания, когда пройдет новый раунд, пока нет. Но контакты продолжать нужно, об этом заявил пресс-секретарь нашего президента Дмитрий Песков. Рефрижераторы с телами украинских военнослужащих, которые Россия готова передать в рамках договорённостей в Стамбуле, третьи сутки стоят на границе в Брянской области.

О действиях Киева с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил Игорь Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона".

— Владимир Мединский в понедельник заявил: если бы Украина была готова и принимала решение самостоятельно, мирный договор между ней и Россией был бы подписан 28 февраля 2022 года. С тех пор ничего и не изменилось. Если изменилось только в худшую сторону, Украина не может принять решение о том, чтобы принять наш меморандум, даже рассмотреть его. Не в этих кабинетах, не в Киеве рассматриваются наши условия. Украина сама решение не принимает.

— Решения за Украину принимает Великобритания. Именно там находится центр принятия решений по кризису вокруг Украины. И, конечно же, официальный Лондон, establishment Великобритании, он одержим идеей исторического реванша. Посчитаться с Россией за прошлые неудачи, руками Зеленского ослабить Москву и запустить маховик неблагоприятных процессов, которые могут привести, в том числе к катастрофическим последствиям, как считают в Соединённом Королевстве, для нашей страны. Поэтому, конечно же, с гуманитарной точки зрения по обмену пленными, достижение каких-то других договоренностей, нам надо вести переговоры с этим террористическим киевским режимом. Но рассчитывать на то, что будет подписан мирный справедливый договор на тех условиях, которые сформулировала Россия, в общем-то, наверное, такие расчеты иллюзорны. Если у нас не получится политико-дипломатическими средствами решать то, что мы предложили, мы будем добиваться это военным путём.

— Иногда приходится даже здесь у нас слышать такое мнение: что вы всё на англосаксов валите? Простите, а когда Зеленский несколько лет назад был в Лондоне, куда он наведался, мы же помним...

— В штаб-квартиру МИ-6. И Ричард Мур лично принимал его там. Встреча была более часа. О чём говорили, какие договорённости были достигнуты, никому неизвестны. Какие обязательства принимал Зеленский, были ли они зафиксированы письменно, как это любят англосаксы? Ну, это, как говорится, тайна за несколькими дверями. Но абсолютно понятно, что Зеленский не самостоятелен, он не договороспособен, и решение за него принимают британские правящие элиты.

— Давайте посмотрим немножко шире, отойдем просто от конфликта Россия-Украина. Посмотрите, ведь Киев наносит удары и по другим государствам. Казахстан. Казахстанский МИД потребовал объяснения от Киева, официальной реакции после удара по Каспийскому трубопроводному консорциуму. А ведь совладельцы-то там кто? Западные страны. То есть Киев, он вообще выходит иногда из-под контроля?

— Зеленский полностью отморожен. Поэтому ведь, помимо атак на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума, вспомним попытки совершить теракты на объектах "Турецкого потока", хотя Турция — посредник в переговорах, и они проходят в Стамбуле. Поэтому в данном случае мы говорим о террористической сути нынешнего киевского режима. Они ведут себя как международные террористы. И нам важно, чтобы это понимание, по крайней мере, присутствовало там, где это готовы слышать и на это реагировать.

— Когда западные страны все-таки повторяют, что когда-нибудь вы будете в НАТО, когда-нибудь вы будете в ЕС. А у Европейского Союза известно, есть свои ценности, свои правила. Какие ценности и правила? Украина перешла все возможные красные линии. Эти люди отказались принимать тела своих убитых военных. Объяснения никакого человеческого этому нет. Никакие политические мотивы здесь не могут быть задействованы, когда несколько тысяч ваших убитых солдат доставлены на границу, а вы отказываетесь их принимать. Какой здесь может быть мотив?

— Самое главное, нет никакой внятной реакции. Где многочисленные британские и европейские правозащитные организации? Многочисленные НКО, все эти поборники демократии и борьбы с тоталитаризмом, они заткнулись и их не слышно. Лишь по одной причине. Понятно, что если Зеленский сейчас примет 6 тысяч погибших украинских военнослужащих, это нанесет ему колоссальный имиджевый и политический удар. Это может спровоцировать целый ряд неподконтрольных процессов внутри украинского общества, внутри украинских элит. Мы знаем, что как минимум Кличко, мэр Киева, спит и видит, как сбросить Зеленского с пьедестала. Поэтому, конечно же, его британские кураторы не рекомендуют идти навстречу тем договоренностям, которые были достигнуты, подчеркиваю еще раз, и подписаны украинской делегацией на переговорах в Стамбуле. Поэтому мы вправе ожидать все-таки реакцию ответственных представителей международного сообщества, ООН, возможно, тех, кто может сказать, что это недопустимо, это подло, это нарушение всех существующих конвенций, на которые Зеленский просто плюет с высокой колокольни.