Россия может быть готова к военному противостоянию с Североатлантическим альянсом в течение ближайших пяти лет — такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

При этом политик отметил, что "сейчас мы все находимся на восточном фланге", однако "новое поколение российских ракет движется со скоростью, во много раз превышающей скорость звука". Это означает, по мнению Рютте, что под "российской угрозой" находятся все страны военно-политического блока.

Это заявление генсека НАТО прозвучало на фоне комментария Кремля о том, что Брюссель занимается выкачиванием денег налогоплательщиков из бюджетов членов НАТО под видом эфемерной "российской угрозы".

Тем не менее, Рютте настаивает на наращивании возможностей противовоздушной обороны альянса на 400%. Он также требует удвоения потенциала в сфере логистики, снабжении транспортных возможностей и медицинской поддержки, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Литва разместит подразделения НАТО вблизи границы с Россией — власти прибалтийского государства одобрили планы двух стратегических военных инфраструктурных проектов в городах Паланга и Шяуляй. Воплощать их будут на 29 гектарах.

При этом помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, подчеркивал, что киевский режим и НАТО способны спровоцировать ядерную войну — при том, что наша страна категорически не хочет такого развития событий.