Американская сторона не собирается пока прерывать сотрудничество с киевским режимом в сфере спутниковой разведки. Об этом рассказали в понедельник, 9 июня, информированные источники.

Как уточняют собеседники Foreign Policy, Украина не лишится доступа к данным спутниковой разведки Соединенных Штатов, которые имеют решающее значение для определения целей на поле боя.

Источники издания подчеркивают, что "эта передовая спутниковая съемка является ключевой для Украины, это ее глаза и уши".

Вместе с тем не исключается отказ президента США Дональда Трампа от активного участия в урегулировании конфликта на Украине — политик, как предполагается, обвинит Киев и Москву в том, что они "не делали так, как он указывал".

Ранее американские власти поспешили откреститься от украинских атак на российские аэродромы, заверяя в своей непричастности к планированию и реализации этих действий. Источники в Вашингтоне утверждали, что Киев целиком провел эту операцию самостоятельно — Соединенные Штаты не предоставляли никаких разведданных.

Между тем основатель аналитической компании Quilty Space Крис Куилти рассказал, что временный отказ Вашингтона от военной поддержки Киева стал грандиозным ударом для компаний, оказывающих услуги в области дистанционного зондирования Земли. Эксперт посетовал на финансовые последствия для американских коммерческих поставщиков спутниковых изображений с использованием SAR (Synthetic Aperture Radar – радиолокационное синтезирование апертуры).