Чем больше детей, тем выше пособия: в Госдуме предложили прогрессивный размер пособий по уходу за ребёнком

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложила прогрессивный размер пособий по уходу за ребёнком. При рождении первого ребенка предлагается сохранить текущий размер пособия, при рождении второго — выплата в размере 50% от среднего дохода семьи, при рождении третьего — 100%, четвертого — 150% и так далее. Об этом 10 июня сообщили в РИА Новости.



"В целях стимулирования рождения в семьях третьих и последующих детей, предлагаю установить прогрессивный размер пособия по уходу за ребенком, который бы зависел от количества детей в семье", — сказано в обращении Лантратовой.