Киев заволокло дымом пожаров после визита "Гераней"

Огромный черный столб дыма поднимается над Киевом, дымом заволокло всю украинскую столицу. Сильный пожар возник в результате ночного удара российских беспилотников, сообщает украинское издание "Страна.ua".

О взрывах в украинской столице ранее сообщил мэр Киева Виталий Кличко. В администрации Оболонского района заявили о сильном пожаре в промзоне, горят склады. Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко подтвердил, что в Оболонском районе города горят складские помещения. Для ликвидации пожара задействован вертолет.

Воздушную тревогу в Киеве объявили минувшим вечером. Российские беспилотники "Герань" также поразили объекты в Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Винницкой, Киевской и еще пяти областях Украины. В Москве подчеркивают, что удары высокоточным оружием и беспилотниками наносятся по местам расположения личного состава и техники ВСУ – российская армия не бьет по гражданским объектам.