Александр Овечкин добавлен в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец". Как утверждается на скандально известном портале, наш прославленный хоккеист участвовал в соревнованиях с целью "отбеливания репутации России".

Выходя на лёд и показывая безупречную игру, Овечкин якобы оправдывал агрессию нашей страны против Украины среди иностранной аудитории. Неонацисты также обвиняют рекордсмена НХЛ в покушении на суверенитет страны и сознательном нарушении украинской границы.

В свою базу экстремисты вносят данные тех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины.

