Один моряк погиб при пожаре на рыболовецком судне во Владивостоке

Крупный пожар тушили этим утром в бухте Золотой рог во Владивостоке. У коммерческого причала загорелось рыболовецкое судно.

По предварительным данным, пламя вспыхнуло в столовой и затем быстро разошлось по внутренним помещениям - выгорело 200 квадратных метров. К пирсу стянули 70 пожарных и почти 20 единиц техники.

На борьбу с открытым огнем ушло несколько часов. Спасатели оперативно эвакуировали экипаж, это 24 человека, на берегу первую помощь им оказали медики.

Один из моряков погиб. Возбуждено уголовное дело.

