В Балтийском море прошли масштабные межвидовые учения

Корабли Балтийского и Северного флота совместно с ВКС Московского и Ленинградского округов провели совместные учения.

Участие приняли 20 боевых кораблей, катеров и судов. В том числе фрегат "Адмирал флота Касатонов", оснащенный гиперзвуковыми крылатыми ракетами "Циркон". Экипаж с помощью электронных пусков отработал удар по условному противнику.

Кроме того, моряки провели артиллерийские стрельбы по заданным целям и тренировку по освобождению судов, захваченных террористами. Воздушное прикрытие учебного боя обеспечили истребители Су-27.