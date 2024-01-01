Дуров рассказал Карлсону, что переживает за мать и детей в Дубае

Миллиардер Павел Дуров, который сейчас находится под судебным надзором во Франции по делу об отказе Telegram сотрудничать с властями страны, дал интервью Такеру Карлсону. Основатель одного из самых востребованных мессенджеров в мире признался, что вначале думал, что произошла ошибка, однако когда оказался в камере, то понял всю серьезность ситуации.

"Находясь под стражей, я узнал, что мой арест освещают все СМИ. Один из полицейских сказал, что многие меня поддерживают. Тогда я спросил: "А что пишут газеты?" — и он ответил: "Все, кроме правды". И в тот момент мне стало действительно страшно", - признался Дуров.

Павел не стал скрывать, что начал переживать за мать и детей, проживающих в Дубае. Напомним, что миллиардер признал двоих детей, рожденных в браке с Дарьей Бондаренко: дочь Алину и сына Михаила. Однако в 2024 году некая Ирина Болгар заявила, что является матерью еще троих детей Дурова. Кроме того, предприниматель, по его словам, является биологическим отцом более 100 детей из 12 стран мира, поскольку, по его признанию, стал донором спермы.

"Обычно я неплохо справляюсь со стрессом, но тогда сильно переживал за мать — она тяжело болеет и очень переживала. Кроме того, у меня есть дети в Дубае, и я не только не мог их увидеть, но даже не имел возможности полноценно о них заботиться. Все это усложняло ситуацию", - отметил предприниматель.

Дуров заявил, что до сих пор не понимает, в чем его обвиняют. Якобы адвокаты утверждают, что ситуация беспрецедентна. Отметим, что Павел после задержания был освобожден под залог в пять миллионов евро, однако покидать Францию ему нельзя. В беседе с Такером Карлсоном миллиардер признался, что не знает, когда будут сняты ограничения, однако побег устраивать не будет.