Лагерь "Орленок" закрыли на дезинфекцию после массового отравления детей

Детский оздоровительный лагерь "Орленок" в Омской области закрыли. Решено провести полную дезинфекцию учреждения после отравления 11 детей, сообщили в пресс-службе регионального Минобразования.

В ведомстве уточнили, что администрация "Орленка" приняла решение о прекращении работы первой оздоровительной смены. В помещениях лагеря запланирована полная дезинфекция. Подчеркивается, что средства за путевки будут возвращены.

"Орленок" - один из крупнейших лагерей в Омской области. 5 июня несколько детей пожаловались на недомогание. Спустя сутки одиннадцать детей были госпитализированы в инфекционную больницу. По поручению губернатора в лагере проводится комплексная проверка. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних, передает ТАСС.