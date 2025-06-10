Россиянам рассказали, в каком случае могут оштрафовать за заборы

На дачных участках в России можно устанавливать глухие заборы со стороны улицы.

Ставить непроницаемые ограждения высотой более 1,8 метра со стороны соседей не рекомендуется, за это могут оштрафовать, передает РИА Новости.

В каждом из регионов свои размеры взысканий. Например, в Московской области и Санкт-Петербурге сумма штрафа составляет 5-10 тысяч рублей, рассказал юрист Владимир Кузнецов.

При этом Эксперт проекта "Народный фронт. Аналитика" Павел Склянчук заявил, что вопрос о размере забора решается между соседями. Глухой забор препятствуют доступу солнечного света и свободной циркуляции воздуха. Слишком высокий – создает тень, а слишком низкий – лишает приватности. Между участками лучше всего ставить сетку высотой 1,2-1,8 метра.