Воробьев объяснил, почему скрывал свадьбу с Гарифуллиной

Недавно стало известно, что певец, продюсер, актер Алексей Воробьев и оперная дива Аида Гарифуллина тайно сыграли свадьбу. Артисты расписались в Москве в Грибоедовском загсе. Говорят, на церемонии якобы присутствовали только жених и невеста. Примечательно, что радостное событие Воробьев и Гарифуллина по какой-то причине не хотели выносить на всеобщее обозрение. Даже о своих отношениях они никогда не рассказывали. О свадьбе артисты тоже предпочитают не распространяться.

И лишь теперь Алексей Воробьев решил объяснить, почему скрывал отношения с Аидой Гарифуллиной. По словам артиста, далеко не каждый человек готов за него искренне порадоваться.

"Я безумно счастлив — это единственное, что я хочу сказать. Это даже не вопрос публичности, а того, что когда ты впускаешь людей, ведь не все будут радоваться. Так зачем они мне нужны? Мое счастье — это мое. Если человек находит сокровище настоящее, то в этот момент он не делает и не публикует в Сеть фотографию: "Смотрите, у меня сокровище". Он бережет для себя, это его. Это безумно хочется сберечь", - признался Воробьев в программе "Центральное телевидение".

В Сети многочисленные поклонники до сих пор теряются в догадках, когда и при каких обстоятельствах могли пересечься дорожки Воробьева и Гарифуллиной. Некоторые предполагают, что роман и свадьба артистов вообще пиар.