Росавиация начала поиски подавшего сигнал бедствия Ан-2 в Якутии

Росавиация начала поиски самолета Ан-2, подавшего сигнал бедствия в Якутии. По данным ведомства, на борту воздушного судна пять человек. Ранее сообщалось, что в самолете трое – экипаж и летчик-наблюдатель Авиалесоохраны.

Пользователи соцсетей распространили информацию о том, что в Якутии не выходит на связь самолет Ан-2 с работниками Авиалесоохраны. Глава минэкологии республики Евгений Перфильев подтвердил, что борт, вылетевший 10 июня из аэропорта поселка Хандыга Томпонского района, подал сигнал SOS. На его поиски уже отправился самолет "Полярных авиалиний".

В региональной службе спасения, в свою очередь, сообщили, что пропавший у якутского поселка Хандыга самолет Ан-2 отображается на радаре. Возможно, у них просто сломалась рация, приводит комментарий пресс-службы ведомства РИА Новости.