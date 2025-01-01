Петров пост 2025: календарь питания по дням

Петров пост (Петропавловский или Апостольский) - пост в честь апостолов Петра и Павла, один из четырех продолжительных постов в православной традиции. В этом году период воздержания продлится почти четыре недели. У Петрова поста нет фиксированной даты начала, так как она зависит от переходящей даты Пасхи и Троицы. В 2025 году пост начнется 16 июня (понедельник), но конец поста всегда фиксированный - 11 июля (пятница), так как 12 июля – день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла.
"Если Пасха ранняя, то Петров пост длинный, а если поздняя, то короткий", - объяснил "Ленте.ру" историк религии и богослов Сергей Козловский.
Главная цель поста – это духовная подготовка к празднику апостолов Петра и Павла. Они были призваны на служение Иисусу Христу и оба окончили свою жизнь мученически. Во время поста верующие через молитву и покаяние обретают внутреннее очищение, готовят себя к 12 июля.
Почему в Петров пост можно есть рыбу?
Петров пост, в отличие от Великого поста, считается нестрогим. Изначально он был предназначен для людей, которые по каким-либо причинам не могли поститься в Великий пост.
Во все дни поста, кроме среды и пятницы, верующие могут есть рыбу – апостол Петр родился в семье рыболова. Мясо, яйца и молочные продукты, в том числе сливочное масло, остаются под запретом.
Чаще всего хозяйки готовят летние холодные и горячие супы - свекольник, окрошку, ботвинью и зеленые щи. На завтрак полезны каши – гречневая, пшенная, овсяная. К обеденному столу подают постные голубцы, тушеные овощи, грибную икру, рыбники - пироги с целой запеченной рыбой. На полдник можно выпить чай с ягодами, орехами и сухофруктами. На ужин – котлеты из минтая или растительного фарша.
Священнослужители отмечают, что главное в Петровом посте - не формальное соблюдение пищевых ограничений, а духовное усилие и молитва. Перед началом поста необходимо посоветоваться с лечащим врачом. Поститься нельзя больным, детям, беременным и кормящим матерям, а также людям после оперативных вмешательств.
"Церковь не одобряет попытки погубить свое здоровье даже из светлых побуждений <…> Если у вас есть болезни, несовместимые с постной диетой, лучше отказаться от пищевых ограничений и обратить внимание на духовную часть поста", - добавил Козловский.