Петров пост 2025: календарь питания по дням

Петров пост (Петропавловский или Апостольский) - пост в честь апостолов Петра и Павла, один из четырех продолжительных постов в православной традиции. В этом году период воздержания продлится почти четыре недели. У Петрова поста нет фиксированной даты начала, так как она зависит от переходящей даты Пасхи и Троицы. В 2025 году пост начнется 16 июня (понедельник), но конец поста всегда фиксированный - 11 июля (пятница), так как 12 июля – день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

"Если Пасха ранняя, то Петров пост длинный, а если поздняя, то короткий", - объяснил "Ленте.ру" историк религии и богослов Сергей Козловский.

Главная цель поста – это духовная подготовка к празднику апостолов Петра и Павла. Они были призваны на служение Иисусу Христу и оба окончили свою жизнь мученически. Во время поста верующие через молитву и покаяние обретают внутреннее очищение, готовят себя к 12 июля.

Почему в Петров пост можно есть рыбу?

Петров пост, в отличие от Великого поста, считается нестрогим. Изначально он был предназначен для людей, которые по каким-либо причинам не могли поститься в Великий пост.

Во все дни поста, кроме среды и пятницы, верующие могут есть рыбу – апостол Петр родился в семье рыболова. Мясо, яйца и молочные продукты, в том числе сливочное масло, остаются под запретом.

По понедельникам, средам и пятницам можно есть сырые овощи, фрукты и орехи, а также горячую пищу без масла.

По вторникам и четвергам разрешены рыба и горячая пища с растительным маслом.

По субботам и воскресениям верующие также едят рыбу и морепродукты. Можно позволить себе немного вина – устав это дозволяет. Кроме того, вино допустимо в дни праздников и почитания святых – 19 июня отмечается День Всех Святых, а 7 июля - рождество Иоанна Крестителя.

Чаще всего хозяйки готовят летние холодные и горячие супы - свекольник, окрошку, ботвинью и зеленые щи. На завтрак полезны каши – гречневая, пшенная, овсяная. К обеденному столу подают постные голубцы, тушеные овощи, грибную икру, рыбники - пироги с целой запеченной рыбой. На полдник можно выпить чай с ягодами, орехами и сухофруктами. На ужин – котлеты из минтая или растительного фарша.

Священнослужители отмечают, что главное в Петровом посте - не формальное соблюдение пищевых ограничений, а духовное усилие и молитва. Перед началом поста необходимо посоветоваться с лечащим врачом. Поститься нельзя больным, детям, беременным и кормящим матерям, а также людям после оперативных вмешательств.