"Она странная и сердитая": Трамп дал Тунберг неожиданный совет

Американский президент Дональд Трамп посоветовал шведской активистке Грете Тунберг пройти курсы управления гневом.

Ей нужно научиться контролировать себя и сдерживать эмоции, заявил лидер США, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Она странный человек. Она молодая, злая. Я не знаю, настоящая ли это злость, в это трудно поверить, на самом деле", - отметил он (цитата Newsweek).

Трамп добавил, что у Израиля и без "похищения" Тунберг хватает проблем.

1 июня Тунберг, ирландский актер Лиам Каннингем, а также еще около 10 пропалестинских активистов выдвинулись на судне Madleen с гуманитарной помощью в сторону сектора Газа. Власти Израиля восприняли акцию как провокацию и задержали активистов. Тунберг назвала это "перехватом и похищением". Израиль решил депортировать задержанных и назвал судно Madleen "яхтой для селфи".

"Что касается помощи, то на яхте был скудный груз, но, конечно, он будет отправлен в Газу", - рассказали в израильском правительстве.