Конфликт Маска с Трампом стал угрозой для системы Starlink

Starlink может лишиться лицензии на работу в космосе. Ссора между президентом США Дональдом Трампом и Илоном Маском станет серьезным ударом по телекоммуникационным амбициям бизнесмена - дальнейшему развертыванию системы спутниковой связи, пишет Politico.

Как рассказала изданию эксперт Рут Притчард-Келли, с тех пор как Маск стал близким другом Трампа, Starlink получила огромные прибыли. В 2025 году несколько стран одобрили деятельность спутниковой связи, одни - под давлением госдепартамента, другие - чтобы снискать расположение Белого дома.

Однако после конфликта с Трампом Маск может стать обузой для компании, считает эксперт. До сих пор вражда миллиардеров в основном проявлялась в интернете. Но госдеп и правительство в целом могут создавать препятствия для компании – в частности, затягивая процесс одобрения проектов.